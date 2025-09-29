29 de septiembre de 2025

Lo único que crece es la informalidad laboral: 43,2% en el trimestre abril-junio

La Bocina 27 de septiembre de 2025
Cepo y retenciones: “no podés cambiar las reglas del juego cada 5 minutos”

La Bocina 26 de septiembre de 2025
Por qué el gobierno dice que la pobreza bajó (aunque en realidad subió)

La Bocina 26 de septiembre de 2025

Macri desalojó a los manteros del Parque Saavedra: “el orden no se negocia”

La Bocina 29 de septiembre de 2025
Cayó 22% el uso del colectivo en el AMBA, por boleto caro e inseguridad

La Bocina 29 de septiembre de 2025
All Boys se trajo un punto de Mar del Plata: 0 a 0 con Alvarado

La Bocina 28 de septiembre de 2025
“Dejame amarte”, con Antonio Grimau, en el Centro Cultural 25 de Mayo

La Bocina 28 de septiembre de 2025