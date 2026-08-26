Comenzó en la Ciudad la campaña de prevención y vacunación contra el dengue

En el marco del Día Internacional contra el Dengue, el Ministerio de Salud puso en marcha la campaña de prevención, control y vigilancia para la temporada 2026/2027. La estrategia comienza antes de los meses de mayor circulación del mosquito Aedes aegypti, con el objetivo de reducir su reproducción y el riesgo de transmisión de la enfermedad en la Ciudad.

La Ciudad inició durante agosto las acciones de prevención contra el dengue para anticiparse a la temporada de mayor circulación del mosquito. La estrategia combina tareas de prevención, control y vigilancia con medidas de cuidado que requieren de la participación activa de los vecinos.

La eliminación de criaderos es una de las principales herramientas para disminuir la reproducción del Aedes aegypti. Por eso, comenzar con estas medidas antes de los meses de mayor presencia del mosquito permite reducir las condiciones que favorecen su reproducción. Los vecinos podrán denunciar posibles criaderos de mosquitos a través de la web buenosaires.gob.ar/dengue.

En ese sentido, se recomienda eliminar o dar vuelta los recipientes que puedan acumular agua, renovar con frecuencia el agua de floreros y bebederos, mantener tapados los tanques, limpiar canaletas y desagües, vaciar los colectores de lluvia o aire acondicionado y mantener patios, balcones y terrazas libres de objetos que puedan convertirse en criaderos.

“El dengue se previene durante todo el año, pero este es el momento de intensificar los cuidados y anticiparnos a los meses de mayor circulación del mosquito. La medida más efectiva sigue siendo evitar que se reproduzca y para eso necesitamos del compromiso de todos. Es una tarea que hacemos en conjunto: desde la Ciudad, reforzando las acciones de prevención y control, y en cada casa y cada barrio, eliminando los posibles criaderos. Prevenir el dengue requiere que cada uno haga su parte y que trabajemos entre todos para cuidarnos”, dijo Fernán Quirós.

A estas medidas se suma la protección frente a las picaduras mediante el uso de repelente y la colocación de mosquiteros en puertas y ventanas, especialmente durante los períodos de mayor presencia del mosquito.

Vacunación contra el dengue

Como parte de la estrategia integral de prevención contra el dengue, la Ciudad invita a los vecinos que se encuentren dentro de la población alcanzada a vacunarse y completar el esquema correspondiente.

La vacunación está habilitada para residentes de la Ciudad de Buenos Aires de entre 15 y 59 años y consta de dos dosis, separadas por un intervalo de 90 días. Los turnos se solicitan a través del sitio web buenosaires.gob.ar/salud o a través de BAX, la IA de la Ciudad.

La vacuna no evita la aparición de brotes ni contagios, pero es una herramienta fundamental para reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves y requerir internación.

La campaña continuará durante toda la temporada con acciones de prevención, vigilancia y control, que serán reforzadas de acuerdo con la situación epidemiológica y la presencia del mosquito en la Ciudad.

La prevención del dengue requiere de una tarea conjunta entre el Estado y la comunidad. La eliminación periódica de posibles criaderos en cada hogar es fundamental para reducir la cantidad de mosquitos y disminuir el riesgo de transmisión.

Para obtener más información sobre dengue y las medidas de prevención, los vecinos pueden consultar los canales oficiales de la Ciudad, comunicarse a través de Boti, BAX o llamar al 147 opción 1.

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