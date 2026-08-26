Acto por el aniversario 169 del barrio de Floresta

El queridísimo barrio de Floresta celebra su cumpleaños N° 169, con un acto en la emblemática asociación vecinal popularmente conocida como el Club La Floresta.

Será el Sábado 29 de Agosto a las 11, cuando se realice el izamiento del Pabellón Nacional en el histórico mástil de la Plaza Velez Sarsfield.

Luego será el turno del Acto Central Conmemorativo en la sede de la Asociación Cultural y Social La Floresta, de Avellaneda 3885/99.

Organizan la Junta de Historia y Cultura de La Floresta y la Asociación Cultural y Social La Floresta. Adhieren la Parroquia Nuestra Señora de La Candelaria, y la Comuna 10.

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