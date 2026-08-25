La crisis era obvia: sinceraron los precios, pero congelaron los salarios La Bocina 25 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/crisis-de-salario-a24.mp3 POPURRÍ XL – 25/08/26 Relacionado Vea también... Dicen que la inflación baja, pero los precios no paran de subir: los aumentos de agosto “Los salarios están altos en dólares, pero no alcanzan para nada” El cepo al dólar se levantó; pero no el cepo que condiciona a salarios y jubilaciones Vendían un auto muy barato, pero era “mellizo”: detenidos Post navigation Previous: “La ANMAT no controla los remedios” NOTAS RELACIONADAS “La ANMAT no controla los remedios” La Bocina 25 de agosto de 2026 Jony Viale desmintió a Milei: “Cerimedo estuvo al menos 12 veces en Casa Rosada” La Bocina 24 de agosto de 2026 “Los hospitales están llenos, porque muchos perdieron su obra social o prepaga” La Bocina 24 de agosto de 2026