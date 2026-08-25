“La ANMAT no controla los remedios” La Bocina 25 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/sin-controles-en-la-anmat-camila-dolabjian.mp3 POPURRÍ XL – 25/08/26 Relacionado Vea también... Comerciantes desmienten a Milei: “la gente se endeuda para comer, y remedios” Peligroso: el INTA no controla más los alimentos MARÍA REMEDIOS DEL VALLE. Madre de la Patria En lo que va de 2024, los remedios subieron mucho más que la inflación Post navigation Previous: Arrancó la Semana de los Bodegones Porteños, con platos especiales y descuentosNext: La crisis era obvia: sinceraron los precios, pero congelaron los salarios NOTAS RELACIONADAS La crisis era obvia: sinceraron los precios, pero congelaron los salarios La Bocina 25 de agosto de 2026 Jony Viale desmintió a Milei: “Cerimedo estuvo al menos 12 veces en Casa Rosada” La Bocina 24 de agosto de 2026 “Los hospitales están llenos, porque muchos perdieron su obra social o prepaga” La Bocina 24 de agosto de 2026