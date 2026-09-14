Cómo pedir que la Ciudad remueva un vehículo abandonado

La Ciudad de Buenos Aires removió 2.674 vehículos que se encontraban en estado de abandono en la vía pública, en lo que va del año. Se trata de coches que son detectados por los inspectores de las comunas como así también de aquellos denunciados por los vecinos.

Según los datos disponibles de enero a agosto, el servicio que gestiona la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad ejecutó 8.118 actuaciones, de ese total 2.674 vehículos fueron removidos por el Ejecutivo porteño y otros 5.444 casos fueron retirados por sus propietarios.

Los vecinos pueden solicitar la remoción de un vehículo de forma anónima informando la presencia de autos, motos, camionetas, camiones o partes de los mismos que se encuentren en situación de deterioro, inmovilidad y/o abandono y que impliquen un peligro para la salud, la seguridad pública y el medio ambiente.

El trámite puede realizarse de manera simple desde el celular, a través de WhatsApp enviando un mensaje a Boti. Para hacerlo, es necesario agendar el número 11 5050-0147 y escribir “auto abandonado”. También se puede iniciar desde la web de la Ciudad, completando un formulario con la ubicación del vehículo y adjuntando dos fotografías. Las imágenes deben permitir observar el estado de deterioro del auto y, de ser posible, mostrar la patente.