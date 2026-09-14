Cómo pedir que la Ciudad remueva un vehículo abandonado
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La Ciudad de Buenos Aires removió 2.674 vehículos que se encontraban en estado de abandono en la vía pública, en lo que va del año. Se trata de coches que son detectados por los inspectores de las comunas como así también de aquellos denunciados por los vecinos.
Según los datos disponibles de enero a agosto, el servicio que gestiona la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad ejecutó 8.118 actuaciones, de ese total 2.674 vehículos fueron removidos por el Ejecutivo porteño y otros 5.444 casos fueron retirados por sus propietarios.
Los vecinos pueden solicitar la remoción de un vehículo de forma anónima informando la presencia de autos, motos, camionetas, camiones o partes de los mismos que se encuentren en situación de deterioro, inmovilidad y/o abandono y que impliquen un peligro para la salud, la seguridad pública y el medio ambiente.
El trámite puede realizarse de manera simple desde el celular, a través de WhatsApp enviando un mensaje a Boti. Para hacerlo, es necesario agendar el número 11 5050-0147 y escribir “auto abandonado”. También se puede iniciar desde la web de la Ciudad, completando un formulario con la ubicación del vehículo y adjuntando dos fotografías. Las imágenes deben permitir observar el estado de deterioro del auto y, de ser posible, mostrar la patente.
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Una vez que se ingresó la solicitud, un inspector de la comuna correspondiente verifica las condiciones del vehículo en el lugar y, en caso de constatarse una infracción, labra un acta. A partir de ese momento, se coloca un sticker sobre el vehículo para notificar la intervención.
En esta instancia, comienza el proceso administrativo para localizar e intimar al titular, a quien le llegarán las notificaciones mediante carta documento o cédula. Si el responsable no responde en el plazo de 15 días, recibirá una segunda intimación. De no responder ante esta segunda advertencia, se procederá a la remoción del vehículo.
Según la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos automotores o sus partes que sean hallados en lugares de dominio público en estado de deterioro y/o inmovilidad y/o abandono implican un peligro para la salud, la seguridad pública y el medio ambiente, por tanto quedan sujetos al procedimiento para su remoción.