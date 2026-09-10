Servicio gratuito de recolección de escombros, restos de poda y objetos en desuso

Los bienes del hogar en desuso son aquellos grandes electrodomésticos, como por ejemplo heladeras, cocinas, muebles, colchones, artefactos sanitarios, cerramientos, o maderas que ya no se utilizan.

En el caso de que tengas bienes del hogar en desuso que estén en buenas condiciones pueden donarse, para hacerlo, genera el trámite a través de Boti, la línea 147, o ingresá a Gestión Colaborativa. Una vez realizada la solicitud, la Fundación Vivienda Digna se contactará.

Quedan excluidos de la recolección programada los vehículos abandonados en la vía pública. Ingresá a Autos abandonados para más información.