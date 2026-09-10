Servicio gratuito de recolección de escombros, restos de poda y objetos en desuso
La ciudad de Buenos Aires brinda un servicio de recolección específica para bienes del hogar en desuso, escombros y restos de poda. Para acceder al servicio podés realizar la solicitud escribiendo a Boti, llamando al 147 o ingresando a BA Colaborativa. Una vez realizado el pedido, podrás sacar el residuo voluminoso a la vereda de tu casa, correctamente identificado para que sea retirado dentro de las 48 hs.
La disposición en la vía pública de bienes del hogar en desuso, escombros y restos de poda está prohibida sin una solicitud de retiro programada.
¿Qué escombros se retiran?
Este servicio está destinado a la recolección de residuos domiciliarios de obras, es decir escombros y materiales áridos de hasta 500 kg. El peso representa unas 15 bolsas de escombros comunes. Si tenés un volumen superior a este, tenés que contratar a una empresa volquetera habilitada para que se encargue del retiro de los mismos. Consultá el listado de empresas habilitadas.
¿Cuáles son los restos de poda?
Son los residuos verdes provenientes de la poda y jardinería domiciliaria, por ejemplo: ramas, troncos, cortes de césped o desmalezamiento de jardines, entre otros.
Para solicitar la poda o mantenimiento del arbolado de las veredas, ingresá a Gestión Colaborativa.
¿A qué se considera bienes de hogar en desuso?
Los bienes del hogar en desuso son aquellos grandes electrodomésticos, como por ejemplo heladeras, cocinas, muebles, colchones, artefactos sanitarios, cerramientos, o maderas que ya no se utilizan.
En el caso de que tengas bienes del hogar en desuso que estén en buenas condiciones pueden donarse, para hacerlo, genera el trámite a través de Boti, la línea 147, o ingresá a Gestión Colaborativa. Una vez realizada la solicitud, la Fundación Vivienda Digna se contactará.
Quedan excluidos de la recolección programada los vehículos abandonados en la vía pública. Ingresá a Autos abandonados para más información.
¿Cómo podés colaborar con la higiene de tu cuadra?
Podés colaborar con la higiene de tu cuadra identificando el objeto a retirar. Te pedimos que escribas «Recolección programada» en un papel y lo pegues sobre los elementos a retirar, para indicar que ya solicitaste su recolección. .
Además, evitá arrojar este tipo de residuos al lado de los contenedores para que puedan ser vaciados, o dentro de los mismos, ya que pueden dañarlos. Tampoco los coloques sobre las alcantarillas ya que pueden taparlas e impedir el correcto paso del agua de lluvia.