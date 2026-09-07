Más Servicios en Tu Barrio en Villa Mitre, Nuñez, Chacarita y Parque Patricios

El programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos, con sus stands móviles ubicados en parques y plazas de distintas comunas de la Ciudad.

Entre las prestaciones que estarán a disposición de los vecinos figuran talleres de actividad cognitiva y educación física, un puesto de Escucha Activa y asistencia a través de la App Club +Simple, pensada para facilitar el acceso digital a los servicios para esta franja etaria. Además, se podrá tramitar el DNI, presentar reclamos en Defensa al Consumidor y recibir asesoramiento para la tramitación de subsidios de luz, agua y gas. También se podrá desparasitar y vacunar a las mascotas.

El martes 8 y el miércoles 9, las oficinas de la Ciudad se trasladarán a la Plaza Dr. Roque Sáenz Peña (Av. Boyaca y Av. Juan B Justo), en Villa Gral Mitre; el jueves 10 y el viernes 11 se ubicarán en la Plaza Balcarce (Av. Cabildo y Jaramillo), en Núñez, y el sábado 12 al Parque Los Andes (Av. Dorrego y Av. Corrientes), en Chacarita. Además, el sábado 12 habrá un operativo con servicios reducidos en el Parque Patricios (Av. Caseros y Monteagudo), de 13 a 17.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; y recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica, con inscripción aquí. Además, el programa incluye la toma de presión.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de mascotas se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves, viernes y sábado. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

Esta semana también habrá espectáculos culturales el viernes en Núñez y el sábado en Chacarita. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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