Casi 350.000 familias porteñas deben 5 millones de pesos a bancos y billeteras

En base a información del BCRA, para julio de 2026, la morosidad de las familias de la provincia en el sistema bancario1 se ubicó en 8,7%, un nivel inferior al 13,0% registrado para el total del país. Esta brecha se mantiene en el total del sistema crediticio (bancos + Proveedores No Financieros de Crédito), donde Ciudad Autónoma de Buenos Aires exhibe una morosidad de 10,2% frente al 15,7% nacional. En billeteras virtuales, la mora en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (29,3%) se encuentra por debajo del total país (33,9%).

En términos de cantidad de deudores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra 345.341 personas morosas en el total del sistema, lo que representa el 5,8% del total nacional (5.935.719 deudores morosos), una proporción inferior a la participación poblacional de la provincia (6,6% de los 46.466.688 habitantes del país). Los deudores morosos exclusivos del sistema bancario en Ciudad Autónoma de Buenos Aires equivalen a 8,2% del total nacional, cifra que se ubica por encima del peso poblacional de la provincia en el país. En cuanto a los exclusivos de billeteras virtuales, la participación de la jurisdicción alcanza 4,3%, ubicándose por debajo de su proporción dentro de la población nacional.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra 10,2% de morosidad, uno de los valores más bajos de todo el país. Ocupa el puesto 23° sobre 24 jurisdicciones (provincias + CABA), es decir, es la jurisdicción con menor irregularidad crediticia después de La Pampa (8,8%), y se ubica muy por debajo de Santa Fe (13,0%), Entre Ríos (13,0%) y Córdoba (13,1%). En términos absolutos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra 345.341 deudores morosos, lo que la coloca en el puesto 4° sobre 24 jurisdicciones, detrás de Buenos Aires (2.222.026), Córdoba (501.091) y Santa Fe (412.845), y por delante de Mendoza (271.476).

Los datos revelan que el grueso de las personas con deudas irregulares se ubica en el rango de 25 a 54 años (70,1%). El punto máximo de incumplimiento financiero se localiza en los adultos de entre 35 y 44 años, alcanzando 91.123 individuos afectados.

A partir de los 40 años, se observa una tendencia descendente continua en la cantidad de deudores a medida que aumenta la edad de los sujetos.

En cuanto a los montos, las familias porteñas registran préstamos morosos promedio superiores a la media nacional en todas las categorías: $ 5.124.481 en bancos (vs. $ 3.274.414 país), $ 1.435.177 en billeteras virtuales (vs. $ 1.199.936 país) y $ 4.160.753 en el total del sistema (vs. $ 2.556.203 país). La brecha entre el monto promedio adeudado en el total del sistema y en billeteras virtuales —de $ 2,7 millones en la Ciudad y de $ 1,4 millones a nivel país— evidencia que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las jurisdicciones, son los bancos los que concentran tanto la mayor cantidad de deudores morosos como los montos individuales más elevados.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra préstamos morosos promedio por familia de $ 4,2 millones en julio de 2026, ubicándose en el puesto 3° del ranking nacional. El valor se encuentra por encima del promedio del país, de $ 2,6 millones, y solo lo superan Tierra del Fuego ($4,9 millones) y Santa Cruz ($4,4 millones), quedando por delante de Neuquén ($3,7 millones) y Chubut ($3,6 millones).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la distribución de la mora muestra que la Situación 3 (con problemas / riesgo medio) abarca a 43.252 personas, mientras que la Situación 5 (irrecuperable) concentra 218.269 casos, posicionándose como la categoría más numerosa de la serie. Por su parte, la Situación 4 (alto riesgo de insolvencia) se ubica en un nivel intermedio entre ambos niveles, registrando a 83.831 personas.

En conjunto, los datos permiten dimensionar la cantidad de personas de la provincia que atraviesan distintos grados de irregularidad en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, con una mayor concentración en los niveles de mora más severos.

CEPA – Centro de Economía Política Argentina

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