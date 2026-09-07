Sanción inicial para un proyecto que beneficia a los clubes de barrio

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires dio sanción inicial a un proyecto de Ley que busca facilitar la regularización administrativa, edilicia, urbanística y funcional de instituciones deportivas, recreativas y sociales de base barrial.

El proyecto que tuvo el acompañamiento de 53 votos afirmativos en la última sesión de la Legislatura Porteña , crea un régimen especial de Adecuación y Regularización destinado a Clubes de Barrio.

La propuesta fue discutida intensamente e impulsada por las instituciones Fedeciba, Confederación Argentina de Clubes, Fedecid, Ficba, Fescbu, Osecba, Observatorio de Clubes (UMET), Foro Social del Deporte, Red por el Deporte y la Inclusión Social y FODA que agrupan a los Clubes de Barrio de la Ciudad; los consejeros asesores del Deporte, Ana Rodríguez y Juanchi Bruera; y, la Comisión de Turismo y Deportes que preside el diputado, Claudio Ferreño .

La iniciativa votada establece un Plan de Adecuación y Regularización para la mejora progresiva de las condiciones de seguridad, higiene, funcionamiento, infraestructura y autoprotección, atendiendo a las características, condiciones y preexistencias de cada institución; un Régimen especial de simplificación de trámites y procedimientos administrativos ; el acceso a la Condonación de multas, recargos e intereses de naturaleza no tributaria derivados de incumplimientos administrativos vinculados con la falta de habilitación, registración, autorización, presentación o adecuación documental y la posibilidad de acceder a Líneas de crédito en el Banco Ciudad para la adecuación y regularización en condiciones preferenciales destinadas a financiar las obras o acciones necesarias para la adecuación y regularización de sus instalaciones, la subsanación de incumplimientos o irregularidades preexistentes para poder dar cumplimiento con el Plan de Adecuación y Regularización.

Una herramienta para el mejoramiento integral de los Clubes de Barrio, mejorar su funcionamiento, reducir cargas burocráticas y acelerar trámites.



Con la nueva normativa podrán simplificar y agilizar su regularización, atendiendo a las características de antigüedad, condiciones, preexistencias y la función social, deportiva, cultural, recreativa y comunitaria que cada Club de Barrio desarrolla en su zona de influencia.

Desde esa perspectiva, se busca generar una herramienta de ordenamiento de los clubes que permita la regularización de situaciones existentes, reducir las cargas burocráticas y promover la adecuación progresiva, razonable y proporcional de las instalaciones y condiciones de funcionamiento.

Además, facilitar la regularización de situaciones edilicias, urbanísticas y funcionales preexistentes, la acreditación de antecedentes y preexistencias y la implementación de medidas de adecuación cuando correspondan.

Con la sanción inicial, el proyecto deberá continuar ahora con el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.

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