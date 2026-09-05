Alejandro Dolina, Dr. Honoris Causa de la UBA

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Alejandro Dolina, en una ceremonia que desbordó de público en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. El escritor, músico y referente de la radiofonía argentina fue reconocido por una trayectoria que marcó a varias generaciones a través de la literatura, la música, la radio, la televisión y su aporte a la cultura nacional.

Del acto participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, Diego de Charras; además de autoridades académicas, docentes, nodocentes, estudiantes, familiares, amigos e invitados especiales. Ante más de 700 asistentes, Dolina recibió el diploma y la medalla que oficializan la distinción, para luego protagonizar un conversatorio junto al escritor y psicólogo Gabriel Rolón.

La propuesta de concederle el Doctorado Honoris Causa surgió de la propia Facultad de Ciencias Sociales y fue aprobada por el Consejo Superior de la universidad. En los fundamentos se destaca a Dolina como escritor, músico, compositor, conductor radial, actor y pensador, así como su formación en Letras, Historia y Música. Entre sus obras más emblemáticas figuran Crónicas del Ángel Gris y Notas al pie, libros que consolidaron un estilo singular, entre lo fantástico, lo barrial y lo filosófico.

Durante el elogio académico, la directora de la carrera de Comunicación, Larisa Kejval, puso el foco en la dimensión cultural de la obra de Dolina. Sostuvo que muchos de sus personajes, surgidos de la ficción, lograron incorporarse al habla cotidiana y al imaginario popular, un rasgo poco frecuente en la literatura argentina contemporánea.

Kejval remarcó además que el universo creativo de Dolina combina imaginación, humor, música, literatura, amor y melancolía, elementos que le permitieron construir un vínculo afectivo con su audiencia a lo largo de décadas, especialmente a través de programas radiales como La venganza será terrible.

Al tomar la palabra, el flamante Doctor Honoris Causa alternó emoción, ironía y reflexión. “Las alegrías, después de cierta edad, vienen acompañadas por una deliciosa melancolía y por una noble tristeza”, expresó, para luego vincular esa mirada con una mayor comprensión de la condición humana y de los límites del tiempo.

Con su estilo habitual, Dolina también reivindicó a la universidad pública argentina como un espacio clave para el pensamiento crítico, la producción de conocimiento y el encuentro entre diferentes generaciones. Admitió sentirse “un poco farsante” e “impostor” frente a una distinción académica de este tipo, al no provenir del ámbito estrictamente universitario, pero subrayó que las casas de estudio son lugares donde se puede “recibir” y también “dar” saber.

La distinción fue impulsada por la Facultad de Ciencias Sociales y avalada por el Consejo Superior de la UBA. Se destacó la influencia de Dolina en la literatura, la radio y la cultura popular argentina. El acto combinó reconocimiento institucional, humor y reflexión sobre la condición humana y el valor de la educación pública.

El homenaje concluyó con una conversación distendida entre Dolina y Gabriel Rolón, en la que repasaron anécdotas, analizaron la vigencia de sus personajes y reflexionaron sobre el papel de la cultura y la educación en la Argentina actual. La jornada dejó la imagen de un creador popular abrazado por el mundo académico, en un gesto que también revaloriza a la universidad pública como espacio de reconocimiento a quienes marcan la vida cultural del país.

Relacionado