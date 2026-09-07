A las Leonas Campeonas del Mundo les cuesta cobrar la beca del Estado nacional La Bocina 7 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/leonas-en-f90.mp3 POPURRÍ XL – 07/09/26 Relacionado Vea también... Influencer recomienda a las mujeres “cobrar el tiempo de la citas” con hombres Todos los días hablan mal del Estado… pero viven del Estado Villa del Parque celebra su día, con las Campeonas e Isabelino Alquileres: las inmobiliarias sólo pueden cobrar un mes de comisión, dice un fallo judicial Post navigation Previous: Gabriel Rolón, sobre el Doctorado a Alejandro Dolina en la UBA NOTAS RELACIONADAS Gabriel Rolón, sobre el Doctorado a Alejandro Dolina en la UBA La Bocina 7 de septiembre de 2026 Sanción inicial para un proyecto que beneficia a los clubes de barrio La Bocina 7 de septiembre de 2026 Las ventas en comercios barriales siguen cayendo: 2,7% menos, que en julio La Bocina 7 de septiembre de 2026