Gabriel Rolón, sobre el Doctorado a Alejandro Dolina en la UBA La Bocina 7 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/dolina-honoris-causa-rolon.mp3 POPURRÍ XL – 07/09/26 Relacionado Vea también... Alejandro Dolina, Dr. Honoris Causa de la UBA ALEJANDRO DOLINA. El Maestro cumple años Gabriel Rolón fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura Alejandro Dolina en Flores, para celebrar la semana del barrio Post navigation Previous: Sanción inicial para un proyecto que beneficia a los clubes de barrioNext: A las Leonas Campeonas del Mundo les cuesta cobrar la beca del Estado nacional NOTAS RELACIONADAS A las Leonas Campeonas del Mundo les cuesta cobrar la beca del Estado nacional La Bocina 7 de septiembre de 2026 Sanción inicial para un proyecto que beneficia a los clubes de barrio La Bocina 7 de septiembre de 2026 Las ventas en comercios barriales siguen cayendo: 2,7% menos, que en julio La Bocina 7 de septiembre de 2026