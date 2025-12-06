Gabriel Rolón fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura

La Legislatura declaró Personalidad Destacada de la Cultura a Gabriel Rolón, comunicador, psicoanalista y escritor, que logró construir una exitosa carrera combinando el arte y la ciencia.

En un acto realizado en el Salón Dorado Hipólito Yrigoyen, encabezado por el diputado Juan Pablo O´Dezaille, autor de la propuesta, la Legislatura distinguió como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al comunicador, psicoanalista y escritor Gabriel Rolón.

O`Dezaille confesó que la de hoy es “una ocasión muy especial. Es mi último acto en este mandato como diputado, y qué manera de cerrar, por Gabriel y por todo lo que significa en salud mental”. Se confeso seguidor desde la época de la radio con Dolina. “Es muy valioso reconocer a alguien que lleva el picoanális y la salud mental a toda la gente”, concluyo el diputado.

Luis Novaresio, periodista, abogado y escritor, comentó que cuando le invitaron a participar de este encuentro “empecé a pensar por dónde abordar la emoción que me embarga estar acá… y me di cuenta que el modo de presentar a Gabriel era pensando. Porque él milita eso de hacernos pensar a todos. Gabriel es un pensante”. Y pidió un aplauso en estos términos: “quiero pedirle primitivamente y potentemente golpear las manos para agradecer”.

Martín Izquierdo, manager y productor teatral repasó brevemente el camino recorrido junto Rolón y manifestó su “gracias por enseñarnos que es acá la única vida que tenemos, donde debemos jugarnos por nuestros sueños, anhelos y deseos”.

Cynthia Wila, psicoanalista y abogada, sostuvo que “como el escritor uruguayo Eduardo Galeano, Gabriel Rolón es un ser sentipensante. Porque es un artista, incluso para amar es un artista, eso lo sé muy bien”. El licenciado Gabriel Rolón cambió la historia del psicoanálisis, hizo que las personas se preguntaran cómo quieren vivir”

Fernando San Martìn interpretó una canción al estilo de Sandro. Luego se proyecto un video con saludos de personalidades del arte, la cultura y el psicoanálísis. Y durante una entrevista realizada por Novaresio, Gabriel Rolón, en algunos pasajes expreso: “Estoy muy conmovido, aquí esta la mayoría de la gente que le da sentido a mi vida. Estoy muy agradecido”. “Soy un tipo muy analizado, que conoce sus faltas y que sabe dónde no puede, porque el licenciado Rolón crea un halo que parece que todo lo controla y ustedes saben que no es así, por eso estoy profundamente agradecido”. “Mu cultura se la debo a la Educación Pública, así que este premio no es para mí, es para la Educación Pública Argentina”.

Nacido en La Matanza en 1961, Rolón creció en un contexto humilde, lo que probablemente marcó su capacidad para conectar con una amplia variedad de públicos a lo largo de su carrera. Su formación en Psicología, con un posgrado en Psicoanálisis, lo convierte en una figura única capaz de combinar el rigor académico con un enfoque accesible y cercano, lo que le ha permitido acercar el mundo del psicoanálisis a miles de personas.

Su trabajo como comunicador y escritor le ha otorgado una posición relevante en el ámbito cultural de Argentina. Desde su exitoso paso por el programa radial “La venganza será terrible”, junto a Alejandro Dolina, hasta sus propios programas de televisión y radio, como “Terapia” y “Noches de Diván”.

El repertorio literario de Rolón, con títulos como Historias de Diván (2011), Los Padecientes (2010), La Vos Ausente (2018) y Historias Inconscientes (2024), entre otros, no solo le ha permitido consolidarse como escritor, sino también acercar la reflexión psicoanalítica a una audiencia más amplia, a través de un estilo claro y evocador.

Su presencia en el teatro, con propuestas como Charlas de Diván y El Amor y las Pasiones, ha permitido que su visión del psicoanálisis y de las emociones humanas se manifieste en escenarios diversos, logrando resonar con públicos de diferentes edades y contextos.

A lo largo de los años, ha logrado construir una carrera que combina el arte y la ciencia, consolidándose como una figura clave en el panorama cultural de Argentina. Su legado es una contribución invaluable a la cultura argentina y un testimonio de su dedicación y capacidad para conectar con las personas a través de diversos medios.

