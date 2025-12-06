6 de diciembre de 2025

Roberto-Arlt

DÍA DE LOS MEDIOS VECINALES. El sello de Roberto Arlt

La Bocina 6 de diciembre de 2025
21-premetro

Marchas y contramarchas, alrededor del plan para reemplazar el Premetro por Trambús

La Bocina 4 de diciembre de 2025
04-bibliosubte

Se inauguró BiblioSubte: prestan libros, para leer durante el viaje

La Bocina 4 de diciembre de 2025

F8QivUPXYAACmAm

Presentan el libro “Peronismo y Revolución” en la Plaza del Corralón

La Bocina 6 de diciembre de 2025
06-rolon

Gabriel Rolón fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura

La Bocina 6 de diciembre de 2025
periodismo barrial

PERIODISMO BARRIAL. La lucha por la Ordenanza 52.360

La Bocina 6 de diciembre de 2025