6 de diciembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

21-premetro

Marchas y contramarchas, alrededor del plan para reemplazar el Premetro por Trambús

La Bocina 4 de diciembre de 2025
04-bibliosubte

Se inauguró BiblioSubte: prestan libros, para leer durante el viaje

La Bocina 4 de diciembre de 2025
05-expo empleo

Expo Empleo Barrial, para personas con discapacidad

La Bocina 2 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Roberto-Arlt

DÍA DE LOS MEDIOS VECINALES. El sello de Roberto Arlt

La Bocina 6 de diciembre de 2025
periodismo barrial

PERIODISMO BARRIAL. La lucha por la Ordenanza 52.360

La Bocina 6 de diciembre de 2025
04-mercedes sosa

Homenaje musical a Mercedes Sosa

La Bocina 6 de diciembre de 2025
05-jorge macri en liniers

Juntistas repudian las faltas de respeto de Jorge Macri, durante su visita a Liniers

La Bocina 5 de diciembre de 2025