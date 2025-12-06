Presentan el libro “Peronismo y Revolución” en la Plaza del Corralón

El Sábado 6 de diciembre (de 18 a 20.30 hs.). en la Plaza del Corralón, se presenta el libro “Peronismo y Revolución”. biografía del Mayor Bernardo Alberte.

El libro presenta parte de una investigación doctoral en curso que reconstruye y analiza la trayectoria política del Mayor Bernardo Alberte durante los años sesenta. Es parte de la colección “Archivos del peronismo”, editada por la Biblioteca del Congreso con el fin de difundir los archivos personales con los que cuenta la institución.

Alberte fue un oficial del Ejército Argentino que se desempeñó como edecán presidencial entre agosto de 1954 y el derrocamiento de Perón en septiembre de 1955. Fue encarcelado por la autodenominada “Revolución Libertadora” y se exilió en Río de Janeiro. Regresó al país en 1958. De ideas afines al nacionalismo antiliberal, brindó apoyo a María Estela Martínez de Perón en su gira por la Argentina (1965-1966). Luego de la reorganización dispuesta por Perón a mediados de ese año colaboró con Mabel Di Leo –delegada de la Rama Femenina– y a comienzos de 1967 fue designado secretario general del Movimiento Nacional Justicialista. Se desempeñó en ese cargo hasta abril de 1968, cuando su apoyo a la naciente CGT de los Argentinos (CGTA) y su oposición al golpismo derivaron en la ruptura con Perón. Fue vocero y dirigente de la “Tendencia Revolucionaria del Peronismo” entre agosto de 1968 y los meses que siguieron al Cordobazo. A partir de allí Alberte se convirtió en un referente de la izquierda peronista. En 1975 conformó la “Corriente Peronista 26 de Julio”, desde la que se propuso reconstruir al peronismo en el marco de un programa de liberación nacional. Fue asesinado por la dictadura el 24 de marzo de 1976.

Presentación y homenaje al compañero Dante Rubio: a cargo de compañerxs de la Asamblea. Organizan: -Asamblea Barrial de Floresta -Grupo de Estudios sobre Peronismo – Facultad de Ciencias Sociales – UBA Pueden descargar el libro de forma gratuita a través del siguiente link: https://bcn.gob.ar/…/archivos-del-peronismo-peronismo-y… Asamblea Barrial de Floresta

