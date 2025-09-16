Organizaciones sociales y políticas agrupadas en el Frente de Lucha Piquetero afirmaron que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello “nunca hizo auditorías en los comedores populares”, luego de que la funcionaria “lo reconociera ante la Justicia“.

En declaraciones a Noticias Argentinas, el referente del Partido Obrero (PO) Eduardo Belliboni, manifestó que, si bien ellos sabían que la titular de la cartera “nunca había hecho ninguna auditoría“, ahora la Justicia “la obligó a reconocerlo”.

“Hicimos sistemáticas denuncias debido al recorte de los alimentos que fue en forma total. No hay un solo comedor, de los 43.000 que existen en todo el país, que haya recibido un sólo kilo de alimento desde que asumió el gobierno de (Javier) Milei. Esa fue una medida absolutamente arbitraria de parte del Ministerio“, señaló.

Por otro lado, indicó que la ministra tiene una denuncia e, incluso, está “imputada” por malversación de fondos, debido a que hay “14.000 millones de pesos que Pettovello no puede explicar“. La causa a la que se refiere Belliboni está a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, donde Pettovello está acusada por “presuntas irregularidades en una licitación” y la transferencia de una cifra destinada a alimentos que no se llevó a cabo.

En esta misma línea, todas las organizaciones que pertenece al Frente de Lucha Piquetero se reunieron la semana pasada y acordaron una movilización para el próximo 23 de septiembre, en la que exigirán “la devolución de los alimentos y el aumento de los programas sociales que han quedado congelados hace más de un año y medio”.

“Desde que comenzó este nefasto gobierno, el Ministerio y varios medios amigos lanzaron una campaña para instalar que, mediante auditorias, se había constatado que la mayoría de los comedores populares ‘no existían’ y que los dirigentes de las organizaciones nos habíamos robado la comida. Sobre esta base desde el Ministerio cortaron la asistencia alimentaria, ‘ahorrándose’ 7 millones y medio de kilos por mes de alimentos. Parece que pedir el 3% no solo es patrimonio de Karina. Todo esto ocurrió mientras se perseguía, se criminalizaba y estigmatizaba a las organizaciones con una enorme historia de lucha, honesta y consecuente de decenas de años, con la activa participación de los medios ensobrados que colaboraron con estas infamias”, concluyeron mediante un comunicado.

El Frente de Lucha Piquetero está conformado por las agrupaciones Polo Obrero, MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, MTL Rebelde, Bloque Piquetero Nacional, Armando Conciencia, Agrupación William Cooke, MTR 12 de Abril, MTR Cuba y Frente de la Resistencia.

Relacionado