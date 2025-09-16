La Facultad de Agronomía convoca a la Marcha Federal Universitaria

La FAUBA convoca a marchar el miércoles 17 de septiembre

La Facultad de Agronomía de la UBA convoca a toda la comunidad docente, nodocente y estudiantil a participar de la Marcha Federal Universitaria el próximo miércoles 17 de septiembre a las 14hs en el Pabellón Central; 15:30hs en Plaza Dr. Bernardo Houssay y 17hs en el Congreso de la Nación.

La Marcha Federal Universitaria surge frente al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. Esta norma garantiza la recomposición salarial y de recursos para el funcionamiento del sistema universitario nacional en relación con la inflación de 2024 y 2025.

La Universidad de Buenos Aires atraviesa un estado crítico: los gastos de funcionamiento se redujeron drásticamente frente a la inflación; las obras de mantenimiento a cargo de Nación están paralizadas hace más de un año y medio; la pérdida de poder adquisitivo de docentes y trabajadores supera el 40%. Esta realidad pone en riesgo la calidad académica y la existencia de la Universidad.

Como señaló la decana Adriana Rodríguez, los recursos transferidos por el Tesoro Nacional para todo el año se agotaron en abril, sin actualización alguna. Desde mayo, el funcionamiento de la Facultad depende exclusivamente de los recursos propios generados, una situación que, de prolongarse, se vuelve insostenible.

El veto presidencial es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina. Convocamos a toda la comunidad universitaria a marchar este miércoles en defensa de la educación pública.

