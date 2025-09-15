Mientras hablaba Milei, hubo cacerolazos en varios barrios de la Ciudad
#Cacerolazo Saavedra … como yo vivo en mi mundo de pedo, me enteré que había problemas por los ruidos no más 🫢 pic.twitter.com/eDL8zTw0Of
— Ms. Match (@MissMatch007) September 16, 2025
⭕️ | ÚLTIMO MOMENTO: Mientras Javier Milei le miente a los argentinos, LOS VECINOS DE SAN TELMO INICIARON UN CACEROLAZO ENSORDECEDOR CONTRA EL PRESIDENTE.
‼️ El Gobierno pierde el apoyo de la gente. LA CREDIBILIDAD DE JAVIER MILEI SE DEBILITA EN TODO EL PAÍS. pic.twitter.com/Obv45YXP8x
— Diagonales (@diagonalesweb) September 16, 2025
🚨 AHORA / tremendo #Cacerolazo en Caballito y distintos barrios de CABA, la gente se hartó del desquiciado#RenunciaMilei pic.twitter.com/N9NwqzSbX0
— Soledad Gimenez (@gisoleok) September 16, 2025