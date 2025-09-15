Aumentó la desocupación en la Ciudad: 7,7% (132.000 personas sin trabajo)

La desocupación en la ciudad, en el segundo trimestre del año, afectó al 7,7% de la población, es decir, cerca de 132.000 personas, según un informe del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

El ente reveló que la tasa de desocupación se situó en el 7,7% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representa un leve aumento interanual respecto al 7,3% del mismo período de 2024, cuando la cifra de desocupados era de 124.500 ciudadanos.

En cuanto a las principales tasas y su evolución, la tasa de actividad bajó del 63,7% (segundo trimestre 2024) al 63,4% (2025).

Sobre la tasa de empleo, la cifra descendió del 59,1% al 58,5%, demostrando una reducción en el número de ocupados relativos a la población total.

Respecto a la tasa de desocupación, se registró un 7,7%, afectando a 132.000 personas de una PEA estimada en alrededor de 1,71 millones. Comparado con el primer trimestre de 2025 (7,8%, también 132.000 personas), no se registró una baja, confirmando la inestabilidad.

