15 de septiembre de 2025

NOTAS RELACIONADAS

15-cacerolazos

Mientras hablaba Milei, hubo cacerolazos en varios barrios de la Ciudad

La Bocina 15 de septiembre de 2025
17-desempleo mujeres

Aumentó la desocupación en la Ciudad: 7,7% (132.000 personas sin trabajo)

La Bocina 15 de septiembre de 2025
15-francos-mirtha

El gobierno tiene la solución al problema jubilatorio, pero… “no la ve”

La Bocina 15 de septiembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

15-cacerolazos

Mientras hablaba Milei, hubo cacerolazos en varios barrios de la Ciudad

La Bocina 15 de septiembre de 2025
17-desempleo mujeres

Aumentó la desocupación en la Ciudad: 7,7% (132.000 personas sin trabajo)

La Bocina 15 de septiembre de 2025
15-milei

Milei: “entendemos que muchos no perciban los resultados en lo material”

La Bocina 15 de septiembre de 2025
15-di maria

El golazo inolvidable de Di María a Boca

La Bocina 15 de septiembre de 2025