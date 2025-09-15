Milei: “entendemos que muchos no perciban los resultados en lo material”

El presidente Javier Milei presentó esta noche, en cadena nacional, el proyecto de Presupuesto 2026. Resaltó que “el equilibrio fiscal no se negocia“, agradeció a los argentinos “por el esfuerzo heroico” y prometió, sin precisiones, que habría aumentos para universidades, jubilados, salud y otros sectores afectados por el ajuste.

El discurso estuvo centrado en reafirmar el equilibrio fiscal como principio rector y en transmitir la idea de que no habrá marcha atrás con el rumbo económico, aun después de la derrota bonaerense.

Sostuvo que el futuro de la Argentina depende de que “el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal” y advirtió que, si ese consenso básico no se alcanza, el país volverá a caer “en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa”. Presentó el Presupuesto 2026 como algo más que un proyecto de ley: lo definió como “la ratificación de nuestro compromiso inquebrantable con sacar al país adelante”.

Milei buscó enmarcar el proyecto como un compromiso político y moral. Aseguró que el equilibrio fiscal es un principio “no negociable” y que ningún país puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado, como sí ocurre —según dijo— en las democracias desarrolladas, donde los distintos partidos logran acuerdos para aprobar la “ley de leyes”. Admitió que para parte de la sociedad el equilibrio fiscal puede parecer “un mero capricho”, pero insistió en que es “la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina”.

Tras ese planteo, enumeró los avances que, según su visión, prueban el éxito de su plan: la baja de la inflación, de la pobreza, de los impuestos y el levantamiento progresivo del cepo cambiario. Sin embargo, reconoció que esos resultados todavía no se reflejan en la vida cotidiana de gran parte de la población. “Entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”, dijo, y remarcó que por cómo fue diseñado su programa “los años más duros de afrontar fueron los primeros”. Sostuvo que “lo peor ya pasó” y agradeció a la sociedad por el “enorme apoyo” mostrado durante los primeros meses de gestión. “El temple de los argentinos es heroico”, destacó en uno de los tramos más buscadamente emotivos de la cadena.

Luego volvió sobre uno de los pilares ideológicos de su gobierno: la demonización del déficit como motor de todos los fracasos económicos del país. Señaló que “no hay otro camino que el de equilibrio fiscal, el orden monetario y el orden cambiario” y advirtió que todos los demás caminos “ya se intentaron y fracasaron rotundamente”. En ese sentido, afirmó que durante más de un siglo el país fue “el laboratorio de las teorías más descabelladas” y que distintos gobiernos aplicaron la “supuesta receta mágica inventada por John Maynard Keynes” basada en déficit fiscal, emisión monetaria, regulación y control. “El resultado es que somos el único país que pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado”, sentenció.

Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026 como la herramienta legal para consolidar ese rumbo. “El problema no era el cocinero, sino la receta”, lanzó, y remarcó que la última vez que Argentina tuvo superávit fiscal sin estar en default fue hace más de 120 años. “Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo”, aseguró, y dijo que el nuevo presupuesto se ciñe a “una regla fiscal inquebrantable”. Además, señaló que está planteado con superávit primario para que, al cierre del ejercicio, el país se encuentre con superávit o, “en el peor de los casos”, en equilibrio fiscal.

Según pudo saber elDiarioAR, el texto enviado al Congreso incluye las proyecciones macroeconómicas que el Gobierno presentó ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de facilidades extendidas, con una estimación de crecimiento del 4,5% para 2026 y una inflación anual que oscilaría entre el 7% y el 12%. También prevé mantener en torno al 3,2% del PBI la asistencia social, subir levemente el gasto en pensiones (del 6,7% al 6,8%) y sostener en niveles muy bajos la obra pública nacional, uno de los puntos que más reclaman los gobernadores, a quienes Milei intenta acercarse tras designar a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior.

La puesta en escena de este lunes contrastó con la presentación del Presupuesto del año pasado: esta vez no hubo ministros alrededor, ni público, ni aplausos. Milei habló solo, de pie, frente a cámara. La intención del Gobierno es que este sea el puntapié del debate presupuestario en el Congreso, donde el oficialismo pretende que el proyecto sea tratado en comisión desde esta misma semana. Los gobernadores ya anticiparon que no tolerarán un año más sin Presupuesto aprobado, como ocurrió en 2024, cuando el Gobierno prorrogó por segunda vez la ley de gastos y recursos de 2023.

Fuente: El Diario Ar

