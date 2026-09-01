Eligieron los proyectos escolares que representarán a la Ciudad, en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

A lo largo de las cuatro jornadas, los 200 proyectos participantes fueron evaluados a partir de distintos criterios, entre ellos, la originalidad de las propuestas, su fundamentación, el impacto en la comunidad y su vinculación con los contenidos curriculares. También se valoraron el proceso de trabajo y la exposición oral de los estudiantes.

Como resultado de esta evaluación, 40 proyectos recibieron una mención especial y 17 fueron seleccionados para representar a la Ciudad de Buenos Aires en la instancia nacional, que se llevará a cabo en las provincias de San Luis, Córdoba y Jujuy.

Cada año, la Feria de Educación es una oportunidad para compartir experiencias, conocer otros proyectos y poner en común distintas formas de aprender y resolver problemas. Además, es un espacio de encuentro entre las escuelas que permite intercambiar experiencias y poner en valor el trabajo realizado por estudiantes y docentes.

Proyectos que participarán de la instancia Nacional:

¿Podemos Pensar Cómo Robots? del Colegio La Salle Buenos Aires

Acercamiento al pensamiento computacional mediante actividades lógicas y corporales desenchufadas, articuladas con programación en robots de piso.

«Intuición o cálculo» de la Escuela Técnica N ° 36 DE 15 «Almirante Guillermo Brown»

Aplicación de análisis matemático y cálculo diferencial a la optimización de espacios y costos de materiales en diseño de viviendas sostenibles.

«Recorriendo el Cambio» del Instituto San Román

Indagación de transformaciones y procesos de cambio a través de la observación directa del entorno cotidiano.

«Entre Líneas y Puntos: El Arte de los Patrones» del Jardín de Infantes Integral N ° 14 DE 19

Exploración de patrones visuales y geométricos de la naturaleza para traducirlos en creaciones artísticas y nociones matemáticas iniciales.

«Guardianes de los Glaciares» del «Instituto Dulcísimo Nombre de Jesús»

Concientización ambiental y puesta en valor de áreas protegidas mediante salidas de campo, mapas interactivos y producción digital.

«Detective de Alimentos» Escuela Primaria N ° 06 DE 10 Manuel Dorrego

Investigación científica escolar sobre el maní, lectura crítica de etiquetas e inclusión áulica a partir de la alergia alimentaria de una alumna.

«Geometría en escena» ESEA en Danza «Aída Victoria Mastrazzi»

Articulación entre danza, matemática y recursos digitales, traduciendo secuencias corporales en trayectorias geométricas para nivel primario.

«Estamos ganando» Escuela de Educación Media N ° 2 DE 17 «Rumania»

Análisis crítico de medios, censura y memoria durante la última dictadura mediante dispositivos analógicos (bookassettes, diapositivas) y podcast.

«La identidad de lo invisible» Escuela Primaria N ° 21 DE 8 Juan José Paso

Creación de microteatro Lambe Lambe sobre memoria e identidad, aplicando geometría, escalas, proporciones y teatro del gesto.

«Foley en movimiento» Escuela ESEA en Danza «Aída Victoria Mastrazzi»

Indagación acústica sobre el arte Foley, integrando física del sonido, danza contemporánea y puesta en escena para sonorizar producciones audiovisuales.

«Hasta quedarnos sin tradición» Escuela Primaria N ° 26 DE 15 José Mármol

Accesibilidad del folclore para personas sordas mediante física acústica (percepción vibroacústica), pulseras LED audiorrítmicas y coreografías en LSA.

«Sensepad» del Instituto Nuestra Señora de Fátima

Dispositivo físico accesible con botones braille, microcontrolador ESP32, GPS y app móvil para la navegación autónoma de personas con discapacidad visual.

«Agua a – Caba» Escuela Técnica N ° 3 «María Sánchez de Thompson»

Estudio del riesgo hídrico y vulnerabilidad urbana en CABA mediante cartografía digital y SIG, plasmado en un juego de mesa prototipado en 3D.

«Rover telecomando» Escuela Técnica N ° 28 DE 10 «República Francesa»

Diseño de vehículo todoterreno a control remoto con sensores y partes recicladas para misiones de exploración y rescate en terrenos hostiles.

«Fonix» Escuela Técnica N ° 1 DE 4 «Ingeniero Otto Krause»

Videojuego educativo orientado a la detección y acompañamiento temprano de habilidades lectoras mediante métricas automatizadas.

«Dentro del área del gol» Escuela Primaria N ° 17 DE 17

Abordaje interdisciplinario de situaciones de juego futbolísticas para integrar comprensión de textos, oralidad y resolución matemática.

«La ciencia detrás del cabello» Escuela Primaria N ° 8 DE 6