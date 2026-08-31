Buenos Aires, sede del Congreso Federal de Ciudades Inteligentes

La Ciudad de Buenos Aires será sede del primer Congreso Federal de Ciudades Inteligentes, URBAN CITIES Buenos Aires 2026, que se realizará el próximo miércoles 2 de septiembre en la Usina del Arte, con representantes de más de 300 ciudades de todo el país.

El encuentro contará con representación de las 24 jurisdicciones argentinas y la participación de más de 50 intendentes, además de funcionarios, empresas, startups, universidades y especialistas vinculados con la innovación y la gestión urbana.

La iniciativa es organizada por la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional del Gobierno porteño y apunta a generar un espacio de intercambio y cooperación entre ciudades para analizar los desafíos de la gestión pública y las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

La agenda estará enfocada en transformación digital, inteligencia artificial, gestión basada en datos, seguridad, sostenibilidad e infraestructura, entre otros temas, y tendrá conferencias, paneles, presentación de casos y espacios de networking.

Entre los más de 50 expositores confirmados figuran Mateo Salvatto, especialista en robótica; Andrés Ibarra, presidente de Fundación País Abierto y Digital; Franco Rodriguez Viau, cofundador y CEO de Satellites On Fire; Francisco Forbes, presidente de Prodam San Pablo; y la periodista Luciana Geuna.

También participarán Raúl Piola, secretario de Innovación porteño; Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad; el legislador Darío Nieto; el especialista en ciberseguridad Julio López; y César Torres, titular de la Unidad de Relaciones Federales y Vinculación Interjurisdiccional.

Como antesala del congreso, el 1 de septiembre se desarrollará una jornada destinada especialmente a equipos técnicos de ciudades, municipios y gobiernos provinciales.

Durante esa instancia se realizarán talleres para intercambiar experiencias y buenas prácticas en áreas como salud, seguridad, educación, inteligencia artificial y movilidad, con el objetivo de facilitar que distintas jurisdicciones puedan adaptar y replicar experiencias de gestión.

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