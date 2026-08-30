Marcha contra Peter Thiel en Barrio Parque: “la tierra y el agua no se venden”

Unas 200 personas se movilizaron este sábado por Barrio Parque hasta las inmediaciones de la residencia del empresario tecnológico estadounidense Peter Thiel para reclamar su salida del país y rechazar el denominado “Súper RIGI”.

La protesta fue convocada por la Coordinadora Plurinacional Basta de Falsas Soluciones junto a organizaciones sociales, ambientales y partidos políticos que cuestionan el avance de grandes inversiones sobre los recursos naturales, informó la Agencia Noticias Argentinas.

Con carteles y consignas como “Desalojo express a Peter Thiel”, “Fuera Peter”, “No al Súper RIGI” y “Los territorios y el agua no se venden”, los manifestantes marcharon desde las inmediaciones de la Facultad de Derecho hasta la zona donde se encuentra la mansión adquirida por el magnate.

También utilizaron máscaras y disfraces inspirados en El señor de los anillos, en referencia a la afición de Thiel por la obra de J.R.R. Tolkien, y llevaron carteles con la frase “You Shall Not Pass”.

El reclamo estuvo centrado en el desembarco de Thiel en la Argentina y en su cercanía con el gobierno de Javier Milei. El empresario, cofundador de PayPal y Palantir, compró este año una propiedad en Barrio Parque y fue recibido por el Presidente en la Casa Rosada.

Además, mantuvo una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y en agosto se conoció una de sus primeras inversiones formales en el país, ya que su fondo Thiel Macro adquirió el 1% de Vista Energy por unos 76 millones de dólares.

Las organizaciones también cuestionaron el proyecto conocido como “Súper RIGI”, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y debe ser tratado por el Senado. La iniciativa busca ampliar los beneficios para grandes inversiones, con proyectos superiores a los 1.000 millones de dólares y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria durante 30 años.

Para los manifestantes, el desembarco de empresas tecnológicas y el régimen de incentivos están directamente relacionados con el acceso a recursos estratégicos como la energía y el agua.

Advirtieron que los centros de datos necesarios para almacenar información y desarrollar modelos de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de energía y agua para sus sistemas de refrigeración.

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