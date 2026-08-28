Preocupante situación laboral de los jóvenes: sólo el 14,2% accede a empleo formal

El panorama laboral de los jóvenes es muy preocupante, según un informe de la UCA. Sólo el 14,2% de las personas de entre 18 y 25 años trabaja de manera formal y, la gran mayoría o lo hace de manera precaria, o está desempleada e inactiva.

Los datos surgen de un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina.

Además, expone que el 30,2% tiene empleo de forma regular, pero de ese porcentaje el 16% lo hace bajo condiciones precarias. También indica que el 22,5% trabaja de changas, labores eventuales e irregulares en el tiempo o bien cursan un reciente desempleo. Asimismo, un 10,7% no trabaja desde hace más de seis meses.

Los datos marcan entonces que la inactividad de los jóvenes llega al 36,6%.

mientras la posición social baja, la desfavorabilidad se acrecienta. En sintonía con esto, el empleo regular llega al 38,9% (estrato alto) y al 19,7% (estrato bajo). Por otro lado, el desempleo reciente o el trabajo irregular escala del 11,6% al 30,6% y aumenta el desempleo de larga plazo del 5,2% al 14,9%.

Relación de la educación y el trabajo de los jóvenes

En este contexto, la combinación de la educación y la vida laboral de los jóvenes también es determinada por las diferencias sociales.

Al respecto, el informe dice que el 26,6% le brinda exclusividad al estudio, pero el 39,7% solamente trabaja. De este último número, los datos muestran que el 22,9% trabaja en puestos regulares, pero un 16,8% en irregulares y tan solo el 13% logra combinar estudio y trabajo.

El 20% de los jóvenes están entre los “NiNi”

Otro de los datos que resalta el informe del Observatorio de la UCA es que hay un 20,7% que no desarrolla ninguna de las dos actividades. Es decir que no estudia, pero tampoco trabaja y se los denomina los “NiNi”.

La realidad también deja ver con este dato que la diferencia social también está presente aquí, ya que alcanza al 34,2% en el nivel socioeconómico muy bajo, ante el 8,3% en el medio alto.

Lo propio da cuenta también de que poder dedicarse de forma exclusiva al estudio también está determinado por el origen social. Aquí, el 41,2% de los jóvenes pertenecientes al estrato medio alto únicamente estudia y, en el polo opuesto, aquellos del estrato social muy bajo, lo propio desciende al 15,6%.

Y, el trabajo irregular trepa del 4,9% al 26,8% entre los extremos.

Por eso, desde el ODSA marcaron que “a medida que disminuyen los recursos del hogar, pierde peso el estudio y aumentan la inserción laboral irregular y la desvinculación. La desvinculación educativa y laboral es más de cuatro veces mayor en el estrato muy bajo que en el medio alto”.

La “herencia social”

El informe de la UCA también suma a su explicación de las trayectorias de los jóvenes la denominada “herencia social”, argumentando que la calidad de los trabajos tanto del jefe como de la jefa del hogar irrumpe de manera significativa en las posibilidades de los jóvenes en los sectores socioeconómicos más bajos. Explica que si el empleo pleno eleva las posibilidades de mantenerse en el estudio y, por el contrario, cuando la precariedad, el subempleo o el desempleo se hacen presentes, baja la permanencia y la calidad educativa y laboral.

Y remarca que un empleo formal tampoco alcanza porque “incluso un empleo protegido del principal sostén económico no alcanza a borrar la desventaja asociada a una posición socioeconómica baja”.

¿Qué sucede cuando un joven no es jefe del hogar?

Sobre este punto, el informe indica que las posibilidades de dedicarse de manera exclusiva al estudio entre los jóvenes que no son sostén del hogar bajan del 39,8% al 17,6% al momento en que el jefe o la jefa del hogar deja de contar con un empleo pleno y comienza a vivir una situación de subempleo, inestabilidad o bien queda desempleado.

Y aquellas personas que no estudian, pero tampoco trabajan saltan del 13,3% al 30,5%.

Panorama crítico

Por último, un informe de la consultora Zentrix expone que “la juventud no solo gana menos: se queda sin colchón mucho más temprano en el mes”, sosteniendo que el 85,5% de los jóvenes entre edades de 18 a 39 años al 20 de cada mes no cuenta con más plata, mientras que llega al 60,6% en el rango etario que va de 40 a 59 años.

Fuente: Noticias Argentinas

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