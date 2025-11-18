Frente a la reforma laboral de Milei, el FIT propone la “emergencia laboral”

Ante la grave crisis laboral y social que afecta al pueblo trabajador, la diputada nacional Vilma Ripoll (MST FIT Unidad) presentó un proyecto de ley (N° 6589-D-2025, ver acá) en el Congreso, acompañada por las demás bancas del Frente de Izquierda. Ripoll afirmó: “Milei, las patronales y el FMI dicen que necesitan ‘modernizar’, pero su ‘reforma laboral’ es volver al pasado del siglo XIX, cuando no había derechos para los trabajadores, mujeres, la juventud. Por eso presentamos este proyecto alternativo para generar un verdadero shock de trabajo genuino, con millones de nuevos puestos de trabajo”.

Vilma Ripoll agregó: “El cinismo no tiene límites, con Milei cerraron 19.000 empresas, hubo 276 mil despidos privados y 60 mil en el Estado. En cinco décadas, cada intento de ‘reforma laboral’ implicó más informalidad, desempleo y salarios más bajos. El supuesto ‘empleo formal’ nunca existió, es un eslogan para hacer pasar la quita de derechos. No habrá trabajo estable ni derechos, si no enfrentamos esta contrarreforma que cocinan, con lucha y movilización, con el ejemplo del hospital Garrahan”.

