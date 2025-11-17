Por orden del FMI, el gobierno estudia sacar el monotributo: cuáles serían las consecuencias La Bocina 17 de noviembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/11/monotributo-castagnetto.mp3 POPURRÍ XL – 17/11/25 Relacionado Continue Reading Previous: El “gran” empresario Cristiano Ratazzi, insulta a los vecinos del conurbano NOTAS RELACIONADAS El “gran” empresario Cristiano Ratazzi, insulta a los vecinos del conurbano La Bocina 17 de noviembre de 2025 No hay inflación, pero el colectivó aumentó 9,7% La Bocina 17 de noviembre de 2025 Crece la cantidad de locales vacíos en los centros comerciales porteños La Bocina 17 de noviembre de 2025