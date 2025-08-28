Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en la Ciudad

Hasta el 29 de agosto se desarrolla la instancia jurisdiccional de la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025 en el Parque de la Estación (Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326). Durante cinco días, cerca de 400 estudiantes por jornada exponen sus proyectos en stands abiertos a la comunidad.

Cada equipo comparte el trabajo realizado durante el año junto a sus docentes y recibe devoluciones de una comisión evaluadora integrada por especialistas, que fomenta el intercambio y el diálogo formativo.

El viernes 29 se realizará el acto de cierre, donde se reconocerá la calidad de los proyectos y se anunciará a los 16 equipos ganadores —4 por cada eje (ciencia, tecnología, artes y educación)— que representarán a la Ciudad de Buenos Aires en la instancia nacional de la feria.

En paralelo, se desarrolla la 15.° edición de la Feria Ambiental, organizada por el Programa Escuelas Verdes, con proyectos escolares que proponen soluciones innovadoras a los desafíos ambientales de la comunidad.

Con más de 50 años de trayectoria en el país, la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología es un espacio que fortalece aprendizajes, promueve el trabajo interdisciplinario y potencia el protagonismo estudiantil en todos los niveles educativos.

