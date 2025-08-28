Mientras Francos daba explicaciones, los jubilados protestaron frente al Congreso

Los jubilados realizaron este miércoles una nueva movilización en las inmediaciones del Congreso en reclamo de un aumento para el sector y contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía una actualización en los ingresos previsionales y de la extensión de la moratoria.

La marcha, que motivó nuevamente un fuerte operativo de seguridad por parte de las fuerzas, tuvo lugar mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindaba su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

Como forma de protesta, los manifestantes llevaron adelante una “radio abierta” para visibilizar los reclamos del sector y posteriormente se movilizaron a Plaza de Mayo, para concluir la protesta frente a la Casa Rosada.

A diferencia de otras jornadas, en esta oportunidad no se registraron mayores incidentes ni detenidos.

La atención estuvo puesta, en cambio, en los episodios de violencia que se registraron en el partido bonaerense Lomas de Zamora, donde la caravana de campaña que encabezaba Milei debió ser evacuada por motivos de seguridad.

La semana pasada había tenido lugar nueva marcha “multisectorial” en el Congreso, donde confluyeron los jubilados y familiares de personas con discapacidad que reclamaron a la Cámara de Diputados el rechazo al veto de Milei a la ley de emergencia en ese sector.

Fuente: Noticias Argentinas

