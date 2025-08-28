28 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

28-jubilados

Mientras Francos daba explicaciones, los jubilados protestaron frente al Congreso

La Bocina 28 de agosto de 2025
02-calle

Datos oficiales: en la Ciudad, aumentó 27% la cantidad de personas en situación de calle

La Bocina 27 de agosto de 2025
25-milei

Milei: “Están molestos, porque les estamos afanando los choreos”

La Bocina 25 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

29-discapacidad

“En Argentina, hay 11% de personas con discapacidad; en Europa, 25%”

La Bocina 28 de agosto de 2025
28-jubilados

Mientras Francos daba explicaciones, los jubilados protestaron frente al Congreso

La Bocina 28 de agosto de 2025
28-feria de ciencias

Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en la Ciudad

La Bocina 28 de agosto de 2025
DSC_8710 copia

“Yepeto”, con Roly Serrano, dirigida por Nicolás Cabré

La Bocina 28 de agosto de 2025