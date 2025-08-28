“En Argentina, hay 11% de personas con discapacidad; en Europa, 25%”

En diálogo con “Mover al futuro” (Lunes a viernes de 16 a 18hs por FM La Patriada), Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, reflexionó sobre la actualidad del sector.

A continuación, sus principales declaraciones y luego la nota completa:

“Jugar con algo tan elemental con los medicamentos es terrible”.

“En el marco de la quita de pensiones no contributivas, aludiendo una disputa política partidaria, terminan sufriendo y siendo estigmatizadas las personas con discapacidad”.

“Hay un montón de irregularidades en las auditorías que llevó a cabo el gobierno nacional”.

“La Ley de Emergencia viene a tratar de regularizar la situación”.

“Diego Spagnuolo nunca nos contestó ni nos dio la posibilidad de tener una reunión”.

“Decir que hay más discapacitados que en Alemania después de la segunda guerra mundial es una barbaridad y un desconocimiento absoluto del tema a nivel nacional e internacional”.

“A nivel internacional el porcentaje de personas con discapacidad es entre 12% y 18%, salvo Europa que por su población avejentada tiene el 25%”.

“Argentina, por el censo de 2010, tiene un 11% de personas con discapacidad”.

“Hay una falencia del Estado en otorgarle a las personas con discapacidad el certificado y las pensiones no contributivas”.

“En 2008, y a partir de 2014 con rango constitucional, Argentina aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

“No les quieren otorgar pensiones, pero tampoco hacer un plan para cumplir con el cupo laboral”.

“Ni siquiera cuestionamos el monto de actualización de las prestaciones, que no ocurrió con la inflación que hay, por eso la gravedad de todo el sector”.

“No están preocupados por las personas con discapacidad, sólo quieren dar de baja pensiones”.

Fuente: Agencia Paco Urondo

Relacionado