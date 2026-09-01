1 de septiembre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

adulta mayor

Adultos mayores sufren gran deterioro de su calidad de vida, según informe de UCA

La Bocina 31 de agosto de 2026
anses

Caputo le dió plata de la Anses, a los bancos privados

La Bocina 31 de agosto de 2026
milei bullrich

Patricia Bullrich: “A Milei lo veo perdido”

La Bocina 31 de agosto de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

Etapa escolar

PERIODISMO BARRIAL. La prehistoria de La Bocina

La Bocina 1 de septiembre de 2026
01-sube

Septiembre llegó con aumentos de todo tipo y tenor

La Bocina 1 de septiembre de 2026
feria educacion

Eligieron los proyectos escolares que representarán a la Ciudad, en la Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

La Bocina 1 de septiembre de 2026
fah

Festival Argentino de Historieta, en el Centro Cultural Rojas

La Bocina 1 de septiembre de 2026