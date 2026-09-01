Septiembre llegó con aumentos de todo tipo y tenor

A partir del mes de septimbre, habrá una serie de aumentos que ajustan por inflación y que tendrán como referencia la variación del costo de vida de julio que fue de 2,1%.

A nivel nacional, el ajuste más significativo será el que aplicarán las empresas de medicina prepaga, dado que por la información ya comunicada será de entre 1,9% y 3,11%.

Por ejemplo, Swiss Medical será la de mayor alza con un 3,11% ya informado a la Superintendencia de Salud, en tanto los planes de Omint subirán 2,9% y los de Osde variarán entre 1,9% y 2,3%.

Los de Galeno lo harán entre 2,3 y 2,8%. El Hospital Alemán ajustará 2,36% y el Italiano 2,1%. En la región del AMBA también golpearán los bolsillos las nuevas tarifas del transporte público.

El pasaje del subte sube 4% a $ 1.753

En los colectivos que circulan por la Ciudad de Buenos Aires el aumento será de 4,1% y en los de la provincia 4,3%.

CABA

Hasta 3 kilómetros: $887,99

Entre 3 y 6 kilómetros: $986,70

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.062,70

Más de 12 kilómetros: $1.138,77

Provincia de Buenos Aires

Hasta 3 kilómetros: $1.158,97

Entre 3 y 6 kilómetros: $1.303,83

Entre 6 y 12 kilómetros: $1.448,71

Entre 12 y 27 kilómetros: $1.738,45

Más de 27 kilómetros: $2.043,84

Trenes región AMBA

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur, tendrán un boleto mínimo de $480.

Cómo quedan los peajes

Con alza promedio de 4%, los vehículos livianos (dos ejes) abonarán en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Horario normal: $4.707,81

Hora pico: $6.671,74

Autopistas Illia, Sarmiento y Salguero

Horario normal: $1.961,39

Hora pico: $2.773,69

Peaje de Alberti:

Horario normal: $1.490,92

Hora pico: $1.882,96

Paseo del Bajo (vehículos livianos):

Tarifa: $10.416,61

Aumentan también los colegios

En la Ciudad de Buenos Aires se autorizaron aumentos de 4,2% y en la provincia de 2,5%. En las próximas horas se conocerán los porcentajes de aumento de las tarifas de agua, luz y gas en la región metropolitana.

Fuente: Noticias Argentinas

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