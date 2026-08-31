Patricia Bullrich: “A Milei lo veo perdido” La Bocina 31 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/bullrich-a-milei-lo-veo-perdido.mp3 POPURRÍ XL – 31/08/26 Relacionado Vea también... “Veo veo”: el universo para pibes, en el Planetario En A24, desmintieron a Patricia Bullrich al aire Cuando el pedófilo Germán Kickza, fue patrocinado por Patricia Bullrich “Los hinchas no son barras”: denunciaron a Patricia Bullrich Post navigation Previous: Buenos Aires, sede del Congreso Federal de Ciudades InteligentesNext: Caputo le dió plata de la Anses, a los bancos privados NOTAS RELACIONADAS Adultos mayores sufren gran deterioro de su calidad de vida, según informe de UCA La Bocina 31 de agosto de 2026 Caputo le dió plata de la Anses, a los bancos privados La Bocina 31 de agosto de 2026 Marcha contra Peter Thiel en Barrio Parque: “la tierra y el agua no se venden” La Bocina 30 de agosto de 2026