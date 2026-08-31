Caputo le dió plata de la Anses, a los bancos privados La Bocina 31 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/plata-de-la-anses-a-los-bancos-profe-romero.mp3 POPURRÍ XL – 31/08/26 Relacionado Vea también... Desde que asumió Milei, casi 300.000 privados pidieron el seguro de desempleo Bancos aumentan comisiones: $ 5.000 por sacar plata del cajero Colegios privados piden más subsidios para sus alumnos Se podrán hacer trámites de ANSES en el Club La Floresta Post navigation Previous: Patricia Bullrich: “A Milei lo veo perdido”Next: Adultos mayores sufren gran deterioro de su calidad de vida, según informe de UCA NOTAS RELACIONADAS Adultos mayores sufren gran deterioro de su calidad de vida, según informe de UCA La Bocina 31 de agosto de 2026 Patricia Bullrich: “A Milei lo veo perdido” La Bocina 31 de agosto de 2026 Marcha contra Peter Thiel en Barrio Parque: “la tierra y el agua no se venden” La Bocina 30 de agosto de 2026