Iglesia y gobierno definieron las sedes oficiales de León XIV en Buenos Aires

Luego de su encuentro en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, anunció hoy las sedes donde se desarrollarán las actividades oficiales del Papa León XIV durante su estancia en Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

En ese sentido, el arzobispo de Mendoza mencionó el Monumento a los Españoles, donde se realizará la misa principal y, posteriormente, la vigilia con los jóvenes el martes 10 de noviembre.

También enumeró otros lugares de aforo cerrado como el Palacio San Martín (sede de Cancillería), el Palacio Libertad (ex CCK) y la sede de la Universidad Católica Argentina, donde posiblemente tenga lugar el Encuentro por el Trabajo.

“Se evaluaron distintos lugares. Hubo en algún momento ofrecimientos muy significativos para que (las actividades) tuvieran lugar en estadios, pero siempre la cantidad de gente era muy pequeña respecto del deseo de que sean muchos los que puedan encontrarse con el Santo Padre que viene a la Argentina“, resaltó.

Según precisó Colombo, el jefe del Vaticano arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde y emprenderá encuentros de naturaleza protocolar, entre ellos una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

También se verá las caras con “distintas autoridades nacionales, provinciales y referentes de la sociedad civil“, puntualizó Colombo en diálogo con medios de prensa.

El religioso, que estuvo el jueves pasado reunido en Roma con el Sumo Pontífice (acompañado por el obispo auxiliar de la Diócesis de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro) para ultimar los detalles de su llegada a la Argentina, también comentó sobre una visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una histórica institución benéfica fundada en 1935 por la Iglesia que atiende a unas 400 personas con discapacidad.

“Estuvimos tanto el monseñor Pizarro como yo y fue un encuentro muy positivo. El Papa está muy entusiasmado y nos llena de expectativas ese encuentro con los jóvenes y el encuentro que vaya a tener con los consagrados, con los religiosos, las familias, los movimientos sociales, los voluntarios, los trabajadores, la gente que aporta la producción. Es una mirada de conjunto muy amplia sobre la vida social“, subrayó Colombo.

Más temprano, se desarrolló una reunión de trabajo en el Palacio San Martín con el objetivo de repasar aspectos logísticos de la estadía del Papa en el país, de la que participaron representantes de la Secretaría General de la Presidencia, de la delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Cancillería.

Durante el encuentro avanzaron en la coordinación de las distintas áreas involucradas en la organización de la agenda del Sumo Pontífice y en la planificación de los eventos que se desarrollarán durante su estadía en el país, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Fuente: Noticias Argentinas

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