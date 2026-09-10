Por qué los alumnos argentinos rinden mal las pruebas PISA La Bocina 10 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/pruebas-pisa.naryu-bielli.mp3 POPURRÍ XL – 10/09/26 Relacionado Vea también... En 2021, los alumnos volverán a las aulas a mediados de Febrero Vuelven las multas por mal estacionamiento Perito de la causa Nisman desaparecido: “la Policía borró pruebas” Se puede inscribir por internet y por el 147, a los nuevos alumnos de las escuelas públicas de la Ciudad Post navigation Previous: Empezó la formación de los nuevos agentes penitenciarios de la CiudadNext: En el Congreso, plantearon la crisis que atraviesa el PAMI NOTAS RELACIONADAS En el Congreso, plantearon la crisis que atraviesa el PAMI La Bocina 10 de septiembre de 2026 40 Años de La Bocina – Saúl Gherscovici La Bocina 10 de septiembre de 2026 Sirenazo nacional de los Bomberos: el gobierno de Milei les debe casi $ 60.000 millones La Bocina 10 de septiembre de 2026