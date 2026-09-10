Empezó la formación de los nuevos agentes penitenciarios de la Ciudad

La Ciudad ya comenzó a formar a sus primeros agentes penitenciarios, tras la creación de la nueva fuerza de seguridad que custodiará a detenidos alojados en las alcaidías como parte del sistema integral de seguridad porteño.

Los primeros 120 aspirantes a integrar el “Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad,” creado a fines del año pasado, empezaron la instrucción en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP). Cursarán la Tecnicatura Superior en Seguridad y Tratamiento Penitenciario para recibirse como oficial penitenciario.

Esta es una nueva etapa en la puesta en marcha del Servicio Penitenciario porteño, otro avance en materia de seguridad pública y autonomía de la Ciudad, dos ejes centrales de la gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Los ingresantes son hombres y mujeres de entre 18 y 29 años. Para postularse debieron tener secundario completo y superar todas las etapas del proceso de selección y admisión. En el ISSP también se forman los agentes de la Policía de la Ciudad y del Cuerpo de Bomberos.

La instrucción consiste en un primer año de cursada con régimen de internado que permitirá a los cadetes egresar como “oficiales penitenciarios” y luego un segundo año en el que cursarán una vez por semana para culminar la tecnicatura.

En el acto de comienzo de clases en el ISSP acompañaron a Macri su jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; los ministros de Seguridad y de Justicia, Horacio Giménez y Gabino Tapia; los secretario de Seguridad y de Justicia, Maximiliano Piñeiro y Francisco Quintana, y el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta.

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