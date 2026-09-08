La inflación CABA bajó: 1,7% en agosto (pero los salarios no suben…)

La inflación de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 1,7 por ciento y acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,3% en el octavo mes del año, 0,1 puntos porcentuales por encima de julio (33,2%).

La inflación en territorio porteño bajó en agosto 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado. El dato de agosto es más bajo que el de junio por una décima, y se convierte en el menor en un año.

La variación de agosto respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,6%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,8%), Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

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