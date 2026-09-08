“Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato”, en el Museo de Arte Popular

El jueves 10 de septiembre a las 17 h, el MAP – Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) inaugurará la exposición “XXII Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato”. Coorganizado junto a su Asociación de Amigos, este evento fue declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta el 25 de octubre de 2026 se exhibirán las obras premiadas y seleccionadas que mostrarán la riqueza en técnicas, la combinación de lo tradicional con lo experimental, la utilización de materiales orgánicos, inorgánicos o sintéticos y la expresión de texturas, volúmenes y colores. El término “arte textil” refiere a las obras que se componen de urdimbre y trama por lo que, a diferencia de las artesanías, no requieren de una función utilitaria.

El Salón de Arte Textil en Pequeño y Mediano Formato, coordinado desde su inicio por la artista Delia Tossoni, es un evento ya instalado en el panorama cultural argentino, que crece año a año con una alta participación y recambio de artistas y propuestas. En esta oportunidad, en el marco de su 22° aniversario, continuará alentando el desarrollo de nuevas miradas y trabajos. El jurado encargado de la selección inicial estuvo integrado por reconocidas especialistas en la materia: Laura Ferrando, Liliana Adragna y Paola Balcaza.

En el jardín del museo se exhibirá Aguayo, una obra de arte digital de Diego Javier Alberti, un tejido electrónico donde la técnica y la estética se combinarán para comunicar una serie de significados que aluden a una visión particular del mundo y su tecnología. En su texto curatorial, Gabriela Serkin da cuenta de esta afinidad entre el tejido y la urdimbre digital.

La exposición contará con una variada programación de actividades públicas que incluirán talleres de diversas técnicas artesanales, charlas y visitas guiadas. La agenda estará disponible próximamente en las redes sociales del museo.

MAP – Museo de Arte Popular José Hernández

Avenida del Libertador 2373

Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado.

Entrada: $10.000 Público general | $2.000: Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo para residentes argentinos | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

Relacionado