Chamamé y Tango en el Parque Centenario, con Manifiesto y El Arranque

El Anfiteatro del Parque Centenario al ritmo del chamamé y el tango. En septiembre, el escenario al aire libre de Caballito ofrecerá conciertos con artistas destacados de la escena local, con propuestas dedicadas a la música del litoral y al tango contemporáneo.

Durante el primer fin de semana de septiembre, el Anfiteatro del Parque Centenario recibirá dos propuestas de música popular. El sábado 5, Manifiesto Chamamé presentará una mirada actual sobre la música del litoral, y el domingo 6 será el turno de la Orquesta El Arranque, referente del tango contemporáneo. Ambos conciertos comenzarán a las 16 h y tendrán entrada libre.

La primera fecha reunirá obras originales, poesías inéditas y arreglos propios que reafirman la vigencia del chamamé. Javier Acevedo, Agustín Macías y Carolina Rojas protagonizarán el encuentro junto con Martín Pérez y Facundo Cano, en una propuesta que pone en primer plano la creación actual y el impulso de nuevos referentes del género.

En la segunda jornada, la Orquesta El Arranque celebrará sus treinta años de trayectoria con Noelia Moncada como cantante invitada. El repertorio incluirá grandes clásicos del tango, además de obras y arreglos propios que reflejan la evolución estética de la formación.



El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad del anfiteatro. Los conciertos se suspenderán en caso de lluvia.

Relacionado