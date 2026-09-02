Desde Narnia, el vocero confirmó que no hay crisis económica La Bocina 2 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/narnia-vs-realidad-adrian-raviar-y-a-24.mp3 POPURRÍ XL – 02/09/26 Relacionado Vea también... Crisis económica: pymes piden a ARCA que frene los embargos Década perdida: la actividad económica de CABA no crece, desde 2014 Pymes en “emergencia” por la crisis económica Socios de All Boys debaten cómo salir de la crisis económica Post navigation Previous: El presidente Milei ya gastó más de 3 millones de dólares, en viajesNext: Hernán Coronel: “no vivo con lujos, me gusta ayudar a la gente humilde” NOTAS RELACIONADAS Hernán Coronel: “no vivo con lujos, me gusta ayudar a la gente humilde” La Bocina 2 de septiembre de 2026 El presidente Milei ya gastó más de 3 millones de dólares, en viajes La Bocina 1 de septiembre de 2026 “Los inquilinos se endeudan con expensas y servicios” La Bocina 1 de septiembre de 2026