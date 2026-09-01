El presidente Milei ya gastó más de 3 millones de dólares, en viajes La Bocina 1 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/los-viajes-de-milei-border.mp3 POPURRÍ XL – 01/09/26 Relacionado Vea también... “Adorni gana 3 milllones y medio, y en enero gastó 17 millones sólo de tarjeta” Más de 6 millones de personas deben -en promedio- $ 5 millones c/u, a bancos y billeteras La lista de los miles de millones de dólares que el gobierno recibió (y quemó) En 2025, Milei recortó fuerte en salud, educación y ciencia; pero aumentó 35% el gasto para la SIDE Post navigation Previous: “Los inquilinos se endeudan con expensas y servicios” NOTAS RELACIONADAS “Los inquilinos se endeudan con expensas y servicios” La Bocina 1 de septiembre de 2026 Septiembre llegó con aumentos de todo tipo y tenor La Bocina 1 de septiembre de 2026 Adultos mayores sufren gran deterioro de su calidad de vida, según informe de UCA La Bocina 31 de agosto de 2026