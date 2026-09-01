El presidente Milei ya gastó más de 3 millones de dólares, en viajes

“Adorni gana 3 milllones y medio, y en enero gastó 17 millones sólo de tarjeta”

Más de 6 millones de personas deben -en promedio- $ 5 millones c/u, a bancos y billeteras

La lista de los miles de millones de dólares que el gobierno recibió (y quemó)

En 2025, Milei recortó fuerte en salud, educación y ciencia; pero aumentó 35% el gasto para la SIDE