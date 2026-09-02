Hernán Coronel: “no vivo con lujos, me gusta ayudar a la gente humilde” La Bocina 2 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/hernan-coronel-me-gusta-ayudar.mp3 POPURRÍ XL – 02/09/26 Relacionado Vea también... “A nadie le gusta estar en situación de calle” Mirtha Legrand y el ministro Hernán Quirós, en el evento solidario de la Fundación Fernández Milei volvió a desmentir a Francos: “me gusta trabajar desde Olivos” Impulsan un proyecto para evitar que haya "casas sin gente, y gente sin casas" Post navigation Previous: Desde Narnia, el vocero confirmó que no hay crisis económicaNext: Feria BA Market en Parque Chacabuco NOTAS RELACIONADAS Desde Narnia, el vocero confirmó que no hay crisis económica La Bocina 2 de septiembre de 2026 El presidente Milei ya gastó más de 3 millones de dólares, en viajes La Bocina 1 de septiembre de 2026 “Los inquilinos se endeudan con expensas y servicios” La Bocina 1 de septiembre de 2026