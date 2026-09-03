Feria BA Market en Parque Chacabuco

La feria de productos saludables y típicos estará ubicada en Parque Chacabuco, este sábado y domingo de 10 a 18 horas. Se suspende por lluvia.

La feria de productos saludables y típicos estará ubicada en Parque Chacabuco, Emilio Mitre y Av. Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco, este sábado y domingo de 10 a 18 horas.

La Feria contará con 45 puestos con alimentos preparados para consumir en el momento, bajo la modalidad “take away”, además de productos saludables diversos como aceites, cereales, especias, frutos secos, verduras, bebidas sin alcohol, hongos, infusiones, legumbres, lácteos, panificados, mermeladas, plantas aromáticas y comidas típicas de la Argentina. La entrada es libre y gratuita y se suspende en caso de lluvia.

En todos los puestos se podrá pagar en efectivo y con Mercado Pago, y en algunos también con tarjetas de débito.

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