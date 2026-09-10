En el Congreso, plantearon la crisis que atraviesa el PAMI La Bocina 10 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/pami-yedlin.mp3 POPURRÍ XL – 10/09/26 Relacionado Vea también... Se tuvo que encadenar al Congreso, para conseguir turno en el PAMI Por la falta de vacunación, “la salud infantil atraviesa una crisis severa” PAMI oficializó el recorte de medicamentos gratuitos; habrá que hacer un trámite DENGUE – CORONAVIRUS. Especialistas plantearon la situación en la Legislatura Post navigation Previous: Por qué los alumnos argentinos rinden mal las pruebas PISANext: Servicio gratuito de recolección de escombros, restos de poda y objetos en desuso NOTAS RELACIONADAS Por qué los alumnos argentinos rinden mal las pruebas PISA La Bocina 10 de septiembre de 2026 40 Años de La Bocina – Saúl Gherscovici La Bocina 10 de septiembre de 2026 Sirenazo nacional de los Bomberos: el gobierno de Milei les debe casi $ 60.000 millones La Bocina 10 de septiembre de 2026