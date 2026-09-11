Noelia Moncada y su Quinteto, en el Parque Centenario

La cantante Noelia Moncada llega al Anfiteatro del Parque Centenario junto a su quinteto para recorrer el tango desde una mirada contemporánea.



Podremos escuchar un repertorio que combina clásicos del género y composiciones actuales, con arreglos originales que proponen nuevas formas de interpretar y sentir el tango.



La acompañan Emiliano Greco en piano, Manuel Gómez en contrabajo, Matías Grandeen en violín y Joaquim Diaz Varela en bandoneón.



Domingo 13/09, a las 16h

Leopoldo Marechal y Av. Lillo

Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad del lugar.

Se suspende en caso de lluvia.

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