Charla sobre “La nueva vida de Mafalda”, con Maitena

Charla

MAFALDA RECARGADA

La nueva vida de Mafalda: de la historieta al streaming ­ Jueves 17 de septiembre a las 18:00 h

Mafalda nació como una tira de humor y se convirtió en una forma de leer el mundo. Hoy, el universo creado por Quino entra en una nueva etapa: nuevas ediciones, nuevas generaciones y el salto hacia experiencias inmersivas y plataformas globales.

¿Qué cambia cuando Mafalda pasa del papel al streaming? ¿Qué se gana y qué se pierde en ese viaje? ¿Cómo se lee hoy su humor, su rebeldía y su mirada sobre la política, la infancia, la familia y la vida cotidiana?

Conversan: Maitena, Adrián Lakerman e Isabella Cosse. Modera: Lila Caimari.

Transmisión en vivo aquí .

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