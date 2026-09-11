Charla sobre “La nueva vida de Mafalda”, con Maitena
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Jueves 17 de septiembre a las 18:00 h
Mafalda nació como una tira de humor y se convirtió en una forma de leer el mundo. Hoy, el universo creado por Quino entra en una nueva etapa: nuevas ediciones, nuevas generaciones y el salto hacia experiencias inmersivas y plataformas globales.
¿Qué cambia cuando Mafalda pasa del papel al streaming? ¿Qué se gana y qué se pierde en ese viaje? ¿Cómo se lee hoy su humor, su rebeldía y su mirada sobre la política, la infancia, la familia y la vida cotidiana?
Conversan: Maitena, Adrián Lakerman e Isabella Cosse. Modera: Lila Caimari.
Transmisión en vivo aquí.