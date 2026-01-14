Clase magistral de Maitena sobre “El sentido del humor”, en el Cultural San Martín

La humorista gráfica Maitena Burundarena abrirá la temporada 2026 de los Cursos del Cultural con una clase magistral que será parte de la programación de verano del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

Maitena conversará con la escritora Liliana Viola sobre “El sentido del humor” el jueves 12 de febrero a las 19 h. La propuesta de la clase es acercar al público al método de una de las grandes humoristas contemporáneas: cómo es posible ironizar desde la ternura, qué significa reírse hoy y cómo abordar el contexto en la elaboración del chiste.

Artista autodidacta, Maitena comenzó dibujando tiras eróticas para Revista Humor, Sex Humor, Fierro, Cerdos y Peces, y El Lápiz Japonés y es autora de la serie Mujeres alteradas, con más de dos millones de libros vendidos. Siguieron Superadas, Curvas peligrosas y Actualizadas, que terminaron de consagrarla como una de las humoristas más influyentes del mundo.

“Maitena lleva décadas haciéndonos reír, una risa que explota a lo largo de generaciones y en la quietud de la lectura. ¿Existe un método? ¿Una escuela de la risa? Ha llegado la hora de que nos cuente cómo lo hace”, planteó Viola, integrante del Consejo Asesor del Cultural en el área de Letras y Pensamiento y quien llevará adelante la charla con la humorista. “¿Cuáles son los saberes, las intuiciones, que se agazapan en la eficacia de un chiste? En esta clase magistral, generosamente, la autora reflexionará públicamente sobre la construcción del edificio humorístico, la formación de un estilo propio y los desafíos contemporáneos a la hora de reírse de todos y todas”.

Mientras el Centro Cultural San Martín lleva adelante su reforma edilicia y actualización tecnológica, la nueva temporada de los Cursos del Cultural que inaugura con Maitena busca expandir las fronteras del arte, el pensamiento y la tecnología. En 2026 se amplía el formato de Cursos del Cultural y lanzamos una serie de Clases Magistrales y Clínicas de Obra con grandes artistas de distintas áreas.

Más allá de la diversidad de temas y abordajes, todos tienen como objetivo armar una comunidad sensible y activa en la que podamos aprender con otros, dialogar, entender, conmovernos y construir un presente compartido. Es un honor abrir la temporada 2026 con Maitena y continuar trabajando con el Consejo Asesor que formamos el año pasado, integrado por Liliana Viola, Mene Savasta y Alejandro Tantanian”, dijo la directora del Centro Cultural San Martín, Fernanda Rotondaro.

Además de Maitena, en febrero darán clases magistrales la artista textil Mónica Millán (“El vértigo de lo lento”, 21/2) y la actriz Marilú Marini (“El destino de la carne”, 25/2). Dirigidas a todo público, serán en vivo y estarán disponibles desde cualquier parte del mundo a través de la plataforma virtual del Cultural San Martín. Además quedarán grabadas por siete días para quienes quieran asistir en otro horario o deseen verla nuevamente.

La inscripción ya está abierta por medio de www.elculturalsanmartin.ar y tiene un valor general de $15.000 y de $12.000 para miembros de Pase Cultural.

