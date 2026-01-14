14 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

maitena

Clase magistral de Maitena sobre “El sentido del humor”, en el Cultural San Martín

La Bocina 14 de enero de 2026
ave

En verano, se puede explorar la naturaleza desde Ecoparque

La Bocina 13 de enero de 2026
19-orquesta

“Tertulias Líricas” en la Casa de la Cultura

La Bocina 11 de enero de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

maitena

Clase magistral de Maitena sobre “El sentido del humor”, en el Cultural San Martín

La Bocina 14 de enero de 2026
14-cafecito

“Cafecito y diversión” para adultos mayores, en Villa Luro

La Bocina 14 de enero de 2026
30-ate

Trabajadores estatales perdieron 14,4% frente a la inflación, sólo en 2025

La Bocina 14 de enero de 2026
13-trumppenn

Sean Penn: “Trump quiere destruir el mundo”

La Bocina 13 de enero de 2026