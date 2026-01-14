Estrenan la versión remasterizada de “Adiós Sui Generis”

Con una versión remasterizada, a poco más de medio siglo de su estreno vuelve a la pantalla grande “Adiós Sui Generis“, la película de Bebe Kamin que registra los míticos conciertos del grupo integrado por Charly García, Nito Mestre, Rinaldo Rafanelli y Juan Rodríguez, en el Luna Park.

El testimonio de Jorge Alvarez recuerda cómo nació el proyecto: “En un café del centro estábamos sentados Charly y yo, frente a frente. Nuestra relación siempre fue extraña. Él a veces desconfiaba y pensaba que yo lo censuraba. Quería explicarme que no deseaba seguir con Sui Generis. Yo había trabajado como un burro, moviendo piezas y consiguiendo herramientas para armar aquella historia. Había costado mucho dinero, energía y astucia. Pero conocía a Charly a fondo. Sabía que lo que me estaba diciendo era definitivo. Por eso se me ocurrió proponerle que no hiciéramos lo que hacen todos los grupos. Pergeñamos de inmediato un concierto de despedida en el Luna Park y un álbum doble en vivo que después complementamos con el film que Babsy [Leopoldo] Torre Nilsson produjo conmigo y Casa América como socios”.

La proyección será el jueves 15 de enero, a las 20:15hs. en la sala 2 del Cine Gaumont (Rivadavia 1635).

