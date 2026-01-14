14 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

04-derrumbe

Murió una mujer al derrumbarse un andamio, en Chivilcoy al 3600

La Bocina 4 de diciembre de 2025
18-escuela alfredo palacios

La Escuela “Alfredo Palacios”, de Villa Mitre, celebró 100 años de vida

La Bocina 18 de noviembre de 2025
06-jubilado violento

El jubilado violento de Villa del Parque, deberá presentarse ante la justicia

La Bocina 6 de noviembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

mileibcra

Incendios en el sur: la solidaridad de María Becerra, la indiferencia de Milei

La Bocina 14 de enero de 2026
28-calor

“En el sur de la Ciudad, hace más calor que en el norte”

La Bocina 14 de enero de 2026
14-macri carcel

Acuerdo Nación-Ciudad: antes de mayo, trasladarían la cárcel de Villa Devoto

La Bocina 14 de enero de 2026
Estrenan la versión remasterizada de “Adiós Sui Generis”

Estrenan la versión remasterizada de “Adiós Sui Generis”

La Bocina 14 de enero de 2026