Acuerdo Nación-Ciudad: antes de mayo, trasladarían la cárcel de Villa Devoto

El Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acta de entendimiento que establece que las autoridades porteñas entregarán durante el primer cuatrimestre de este año la nueva cárcel federal que está construyendo en la localidad bonaerense de Marcos Paz y que será traspasada a la órbita de la Nación.

Desde hace meses los funcionarios trabajan para instrumentar acciones que permitan “aumentar la cantidad de plazas de alojamiento disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y descomprimir las comisarías y alcaidías de la Ciudad”.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz tendrá capacidad para 2.240 presos y deberá cumplir con los estándares técnicos, de seguridad, de tratamiento penitenciario y de habitabilidad previstos en la normativa nacional e internacional aplicable.

Con la entrega de esa prisión se desocupará la cárcel de Villa Devoto, logrando así quitar la prisión del barrio porteño.

Además, se supo que el acuerdo contempla la “posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinadas al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos”.

El acuerdo, suscripto entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri, permite ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, descomprimir la cantidad de presos alojados en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de los estándares técnicos y de seguridad vigentes.

Esta mañana, Jorge Macri supervisó el avance de las obras, las cuales fueron reanudadas a fines de 2024 luego de estar paradas durante cinco años. Según fuentes oficiales, la cárcel de Marcos Paz estaría terminada en marzo. Y creen que en diciembre empieza la demolición de la vieja cárcel.

“La cárcel está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, dijo el jefe de Gobierno, y agregó: “Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”.

Durante su recorrido estuvo acompañado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el de Justicia, Gabino Tapia.

El nuevo complejo tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.

